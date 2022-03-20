القبض على متاجرين بقطع آثاريه قيمتها أكثر من مليون دولار

2022/03/20 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني ،اليوم الأحد، عن اعتقال 4 متهمين بحيازة وتجارة الآثار في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان مقتضب ان الأشخاص المعتقلين بحوزتهم قطع أثرية معروضة للبيع بقيمة مليون ونصف المليون دولار أميركي في العاصمة بغداد.

فيما نشر الجهاز مقطعاً يوثق عملية الاعتقال، بعد مطاردة المطلوبين بين أزقة العاصمة بغداد.

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