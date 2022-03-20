المقاتلات الروسية تستهدف معسكر تدريب اوكراني وتقضي على أكثر من 100 مسلح

2022/03/20 | 14:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 من العسكريين والمرتزقة الأجانب قتلوا في غارة روسية دقيقة على مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة جيتومير.وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الأحد، “أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو مركز تدريب لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة […]

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