2022/03/20 | 14:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pPnxcHewbpI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صارلنه 14 سنه مامتعينين لأن ماعندنا تاج راس ولا رئيس حزب فاسد ورانه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صارلنه 14 سنه مامتعينين لأن ماعندنا تاج راس ولا رئيس حزب فاسد ورانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).