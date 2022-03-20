القبض على مسؤول ما يسمى بديوان الصحة لداعش غربي نينوى

2022/03/20 | 14:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن القبض على مسؤول ما يسمى بديوان الصحة لداعش الارهابي غربي نينوى.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بعمليات عدة، نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث والرابع للواء المشاة 73 والفوج الثاني لواء المشاة 21 وقوة من الفوجين ذاتهما، اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المسؤول عن ما يسمى ( ديوان الصحة) لداعش الارهابي في الحي الزراعي بناحية زمار".واضافت انه "من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب"، مشيرة الى ان "القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة، 3 رؤوس صواريخ، قنبرة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى".وتابعت انه "جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

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