الكاظمي يجتمع برؤساء الدوائر الخدمية في محافظة نينوى

2022/03/20 | 14:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الكاظمي بالاستماع إلى، شكوى المواطن وتلبية احتياجاته، وهي الركن الأساس في العمل الخدمي.

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