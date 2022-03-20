ضابط لبايدن وماكرون: لم تفيا بوعودكما لنا و ماريوبول محيت من الوجود

2022/03/20 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد ضابط أوكراني الرئيسين الأميركي والفرنسي لتوفير نظام دفاع جوي لبلاده، في التصدي للقوات الروسية التي محت مدينة ماريوبول من على وجه الأرض، على حد وصفه.

ودعا ميخائيل فيرشنين، وهو ضابط شرطة في مدينة ماريوبول التي تتعرض لحصار وقصف روسيين، الرئيسيين بايدن وماكرون، لمد يد العون لأوكرانيا، قائلا: تعهدتما بتقديم المساعدة لكن ما حصلنا عليه لم يكن المطلوب.

وتحدث عن مدينته التي دمرتها الصواريخ الروسية، مشيراً الى ان المدينة دمرت ومحت من على وجه الأرض.

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