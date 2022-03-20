القبض على مسؤول ما يسمى بديوان الصحة لداعش الارهابي غربي نينوى

2022/03/20 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن القبض على مسؤول ما يسمى بديوان الصحة لداعش الإرهابي، فيما تمكنت من ضبط عبوات ناسفة غربي نينوى

وقالت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بعمليات عدة نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث و الرابع للواء المشاة 37 والفوج الثاني لواء المشاة 21 وقوة من الفوجين ذاتهما، اسفرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المسؤول عن ما يسمى ديوان الصحة لداعش في الحي الزراعي بناحية زمار ".

وأضاف ان "المعتقل من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب".

وأوضحت الخلية ان "القوات تمكنت ايضاً من من ضبط 5 عبوات ناسفة ،3 رؤوس صواريخ، قنبرة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى "، مبينة انه "جرى تسليم الارهابي الى جهة الطلب بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقه".

وأشارت الى ان " مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة قامت برفع المواد وتفجيرها موقعياً".

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