2022/03/20 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاحد، عن تريث غامض في اعادة احياء اهم سدود العراق الحدودية.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "وزارة الموارد المائية وضعت خطة متكاملة لاعادة احياء سد مندلي قرب الحدود العراقية – الايرانية تتالف من 3 مراحل اساسية تم انجاز المرحلة الاولى قبل اسابيع وهي تفريغ مياه البحيرة للبدء بالمرحلة الثانية وهي التمشيط من قبل فرق رفع الالغام لكن فجاة حصل تريث غامض لايعرف اسبابه".

واضاف، ان" المشروع يهدف الى رفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية من قاع بحيرة سد مندلي والتي تسببت في عدم القدرة على خزين المياه في مواسم الامطار والسيول خلال السنوات الماضية لانها التهمت اكثر من 90% من قدرة السد على خزن المياه مؤكدا بان مشروع احياء السد لايعرف متى يبدا بانجاز ما تبقى من مراحله ولماذا حصل تريث فجاة رغم ان كان هناك نشاط في بداية المرحلة الاولى".

ويعد سد مندلي من اهم سدود الحدود شرق ديالى وانشى قبل اكثر من 10 سنوات وتبلغ قدرته التخزينية نحو 3 ملايين م 3.

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