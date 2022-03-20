2022/03/20 | 14:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pgDYDlw1t3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى: القوات الامنية تحاول تضييق الخناق على حزب العمال) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى: القوات الامنية تحاول تضييق الخناق على حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).