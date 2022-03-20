الشطري يكشف عن إجراءات جديدة للحد من انتشار آفة المخدرات

2022/03/20 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ،اليوم الأحد، عن قرارات جديدة للحد من آفة المخدرات.

وقال الشطري إن لقاءات عدَّة جرت مؤخراً لغرض التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وغيرها، لاتخاذ السبل المناسبة للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف، في حال تشكيل الحكومة الجديدة سيتم اتخاذ القرارات سواء على مستوى البرلمان لتشريع القوانين أو على مستوى الحكومة لغرض التنسيق بين الاجهزة الامنية وتزويدها بالخبراء الذين يعملون في هذا الجانب.

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