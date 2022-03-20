النجف.. إصابة شخصين بانفجار مخلف حربي في مقبرة وادي السلام

2022/03/20 | 14:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة شخصين بانفجار مخلف حربي في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.وقال المصدر في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “مخلفاً حربياً انفجر اليوم الاحد، في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف”.وأضاف المصدر، ان “الانفجار أدى إلى إصابة إثنين من عمال المقبرة بجروح مختلفة”.

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إصابة شخصين بانفجار مخلف حربي في مقبرة وادي السلام أولاً على ايرث نيوز.

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