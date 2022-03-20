رمته والدته في الشارع.. كاميرا مراقبة ترصد ما حدث لطفل ترك وحيدًا ليلًا

2022/03/20 | 14:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد يفطر القلوب، رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع بلدة كوليرين الواقعة في ولاية أوهايو الأمريكية طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات كان يتجول وحيدًا ليلًا، ليتضح لاحقًا أن والدته رمته في الشارع عمدًا، وأظهرت صور الكاميرات سيارة بيضاء رباعية الدفع وهي تسير في الشارع قبل أن تتوقف وينزل منها الطفل على ما يبدو.

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