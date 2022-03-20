الحوثيون يتوعدون السعودية بـ”بنك اهداف”

2022/03/20 | 15:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية عن قصف مواقع هامة في السعودية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، أمس السبت.وفي بيان كشف فيه تفاصيل العملية الأخيرة في السعودية، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع أن لدى الحوثيين “بنك أهداف”.واعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أن جماعة “أنصار الله” […]

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