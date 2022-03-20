الأمريكيان إيسنر وسوك يحصدان لقب الزوجي ببطولة إنديان ويلز

2022/03/20 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

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توج الأمريكيان جون إيسنر وجاك سوك، بلقب زوجي الرجال في بطولة إنديان ويلز

وجاء تتويج الثنائي الأمريكي بعد تغلبهما على الثنائي المكون من المكسيكي سانتياجو جونزاليس والفرنسي إدوار روجيه فاسلين، وتمكن إيسنر وسوك من هزيمة الثنائي المكسيكي الفرنسي بمجموعتين متتاليتين وبواقع 7-6، 6-3، في ساعة وتسع عشرة دقيقة.

ويعد هذا ثاني لقب بزوجي إنديان ويلز يحرزه إيسنر وسوك معا بعد نسخة 2018، كما تعتبر هذه ثالث بطولة اساتذة ذات ألف نقطة يفوزان بها معا، بعدما توجا أيضا بلقب شنغهاي في 2016

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