هل يجب أن تكون الروحانية جزءاً من عيادة الطبيب؟

2022/03/20 | 15:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى بعض الأطباء أن تركيز الطب الحديث على الكفاءة يستبعد الرؤية الأوسع لرفاهية المرضى، واحتياجاتهم الروحية، والدينية أثناء المرض.

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