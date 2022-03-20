اليمن.. هدنة محتملة في رمضان بقيادة أممية

2022/03/20 | 15:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانس غروندبرج، إنه يناقش هدنة محتملة في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وذلك خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مطلع أبريل المقبل.

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