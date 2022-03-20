اعتقال مسؤول ما يسمى بـ”ديوان الصحة” لداعش غربي نينوى

2022/03/20 | 15:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، عن القبض على مسؤول ما يسمى بديوان الصحة لداعش الارهابي غربي نينوى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “بعمليات عدة، نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث […]

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