المالكي: يجب ان لا يكون لتركيا دور في دعم اي مشروع يثير ازمة ويستهدف مكونا

2022/03/20 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاحد، على ان لايكون لتركيا دورا في دعم اي مشروع يثير ازمة ويستهدف مكونا داخل العراق.وذكر بيان لمكتب المالكي، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن الاخير “استقبل ر بمكتبه اليوم سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، وبحثا في اللقاء مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في […]

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