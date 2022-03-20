بيان عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري - الحزب الشيوعي المصري

2022/03/20 | 15:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_المصري (دورة محمود أمين العالم) مارس 2022ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري يوم الجمعة 18 مارس 2022 لمناقشة مشاريع التقارير المقدمة من المكتب السياسي, وهي:1- مشروع التقرير السياسي حول الوضع الداخلي والتطورات على الساحات العالمية والعربية والإقليمية.



2- مشروع تقرير عن الآداء الحزبي العام في الفترة بين اجتماعي ......





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