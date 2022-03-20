2022/03/20 | 15:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامين من التوقف.. الاكراد يعودون للاحتفال بنوروز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/20 | 15:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عامين من التوقف.. الاكراد يعودون للاحتفال بنوروز) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عامين من التوقف.. الاكراد يعودون للاحتفال بنوروز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).