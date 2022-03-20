مدرب يشيد بتشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة الإمارات: تمتلك الإرادة والروحية

2022/03/20 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أشاد اللاعب الدولي السابق والمدرب الكروي، حيدر محمود، اليوم الأحد، بتشكيلة المنتخب الوطني العراقي لمواجهة الإمارات، فيما أكد أنها تمتلك الإرادة والروحية .

وقال محمود، لـ(بغداد اليوم)، إن "مباراة العراق و زامبيا امتلكت فائدة فنية كبيرة لدى المدرب واللاعبين كونهم لم يجتمعوا وهذا التجمع كان الاول لهم".

وأضاف، أن "المستوى الفني الذي ظهر عليه المنتخب الوطني كان جيدا سيما بالقيادة المحلية التي تتمثل بالمدرب عبد الغني شهد وهو الاعرف بمستويات اللاعبين".

وتابع: "أنا افضل المدرب المحلي على الأجنبي كون الأول يمتلك القدرة على التعامل مع اللاعبين عكس الثاني الذي يحاول ان يرضي الاشخاص القريبين منه من اجل الحصول على المال و هذا ما حصل مع المنتخب الوطني في زمن أدفوكات و بيتروفيتش".

وأكمل محمود حديثه: "كنت اتمنى ان يأخذ الكابتن عدنان درجال بنصيحتي باستقطاب مدرب محلي مع مستشارين عراقيين في اخر ندوى قبل اختيار أدفوكات خصوصا لما امتلكته تلك الفترة الحرجة والتي قادتنا الى عنق الزجاجة في تصفيات كاس العالم".

وأكد، أن "عبد الغني شهد خلق توليفة جيدة من اللاعبين ستكون جاهزة إلى المباراة القادمة والظهور بنفس الارادة والروحية في مباراة الامارات المصيرية".

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