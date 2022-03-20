المالكي يؤكد على رفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي للعراق

2022/03/20 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاحد، على رفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي للعراق.وقال المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي".واضاف أن "اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلد، كما استُعرِضت آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية".وبحسب البيان، اكد المالكي ان "بناء علاقات متميزة مع تركيا وتطويرها سيصب في مصلحة العراق"، مشددا على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي على الصعد المختلفة التجارية والاقتصادية والبنى التحتية، معربا عن حرصه على ضرورة تجاوز كل العوائق والصعوبات التي تعترض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

واشار رئيس ائتلاف دولة القانون الى "ضرورة تحقيق الوفاق السياسي بين القوى الوطنية، ورفض كل محاولات التدخل في الشأن الداخلي للعراق"، مبينا ان "العلاقات التركية في تشكيل الحكومة تثير حفيظة الاخرين ومشاعرهم".ودعا المالكي ان "لا يكون لتركيا دور في دعم اي مشروع يثير ازمة ويستهدف مكونا، لان بداية حل الازمة السياسية في العراق تبدأ من التوافق وايقاف التدخلات التي تتجه نحو تغليب طرف على اخر".

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