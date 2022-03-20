مقتل 3 عسكريين جورجيين كانوا يحاربون في أوكرانيا

2022/03/20 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قتل 3 عسكريين جورجيين كانوا يقاتلون في صفوف قوات تابعة لكييف في أوكرانيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام جورجية، اليوم الأحد.وذكرت شبكة “متافاري أرخي” التلفزيونية الجورجية أن الحديث يدور عن ثلاثة عسكريين سابقين جورجيين قاتلوا ضد القوات الروسية في صفوف كتيبة “آزوف”، وهي وحدة من وحدات الحرس القومي الأوكراني تعرف بتبني […]

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