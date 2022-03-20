التربية توضح طبيعة دوام المدارس خلال شهر رمضان المبارك

2022/03/20 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الأحد، تحويل

دوام المدارس إلى إلكتروني في شهر رمضان

المبارك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "تهيب وزارة التربية

بمنتسبيها وطلبتها كافة، بأخذ القرارات

والأخبار

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