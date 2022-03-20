طقس العراق.. امطار في هذه المناطق بدءاً من الغد

2022/03/20 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار مع

ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة نون

الخبرية، أنَّ "طقس البل

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