قد تكون مصاباً به بالفعل.. ما هي مخاطر التسمم بالرصاص وكيف يمكن الوقاية منه؟

2022/03/20 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص أكثر شيوعًا مما قد تدركه، خاصة لدى الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1966 و1975.ويمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية جدًا من السم إلى الوفاة، لكن التسمم بالرصاص يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك فقر الدم، وتلف الكلى، والدماغ.

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