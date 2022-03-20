وفاة الممثل المصري زكي فطين عبدالوهاب بعد صراع مع السرطان

2022/03/20 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفى، صباح الأحد، الممثل المصري، زكي فطين عبد الوهاب، عن عمر ناهز 61 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

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