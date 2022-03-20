2022/03/20 | 16:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم الاحد، ان لجنة أبو رغيف تحتاج لامر ديواني لإيقاف عملها، حتى مع صدور قرار المحكمة الاتحادية بالغائها.وقال الاسدي في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “لجنة ابو رغيف مُشكَله بامر ديواني فيقينا وبالتاكيد يجب ان تتوقف اعمالها بامر ديواني اخر”، مبينا ان “موضوع مسألة استمرار عملها […]

ظهرت المقالة بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية..



قانوني: لجنة أبو رغيف تحتاج لأمر ديواني لإيقاف عملها! أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية.. قانوني: لجنة أبو رغيف تحتاج لأمر ديواني لإيقاف عملها!) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالرغم من قرار المحكمة الاتحادية.. قانوني: لجنة أبو رغيف تحتاج لأمر ديواني لإيقاف عملها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).