2022/03/20 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأحد، تدمير زورق مفخخ في الحديدة وإحباط هجوم وشيك يستهدف الملاحة في البحر الأحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يعلن إحباط هجوم يستهدف الملاحة في البحر الأحمر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف يعلن إحباط هجوم يستهدف الملاحة في البحر الأحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).