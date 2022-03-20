الحشد الشعبي ينهي بناء سور أمني بطول 30كم حول “نفط خانة”

2022/03/20 | 16:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..انتهى الحشد الشعبي، الاحد، من فرض سور أمني بطول 30كم حول حقول نفط خانة اقصى شرق ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـ /المعلومة/ ان “الحشد الشعبي انتهى من تنفيذ المرحلة الرابعة والاخيرة من سور امني بطول 30كم حول حقول نفط […]

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