الكاظمي يجري جولة في مدينة الموصل ويلتقي عدداً من مواطنيها

2022/03/20 | 16:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بعد ظهر اليوم الأحد، جولة في عدد من أحياء مدينة الموصل ومناطقها.والتقى سيادته خلال الجولة عدداً من الأهالي واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، ووجه بتسهيل طلبات بعض المواطنين وتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالنواحي الخدمية، والمعاشية في المدينة.وزار السيد الكاظمي خلال جولته في الموصل أحد مراكز التسوق في […]

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