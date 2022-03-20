الصحة تسجل 253 إصابة جديدة بكورونا

2022/03/20 | 16:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 945 شخصا للشفاء".وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت حالتين اثنتين في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 14294".

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