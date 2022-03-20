الخلية تعلن القبض على مسؤول ديوان الصحة لتنظيم

2022/03/20 | 16:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الحي الزراعي بناحية زمار (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، القبض على مسؤول ما يسمى بـ"ديوان الصحة" لتنظيم "داعش" في غربي نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بعمليات عدة، نفذت وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 15 وبالتعاون مع استخبارات الفوجين الثالث والرابع للواء المشاة 73 والفوج الثاني لواء المشاة 21 وقوة من الفوجين ذاتهما، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المسؤول عن ما يسمى (ديوان الصحة) لداعش الإرهابي في الحي الزراعي بناحية زمار".

وأضافت أنه "من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، مشيرة إلى أنّ "القوة تمكنت من ضبط 5 عبوات ناسفة، 3 رؤوس صواريخ، قنبرة هاون 120 ملم في قرى الحمرة والرويشدية بقضائي تلعفر والحضر غربي نينوى".

وتابعت أنه "جرى تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقه، فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيًا".

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