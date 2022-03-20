تأسيس (٢) . الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية - سيد القمني

2022/03/20 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سيد_القمني يقول الدكتور «أحمد شلبي» في كتابه «السيرة النبوية العطرة»: إن «أهم مصادر الثروة عند العرب ارتبطت بالتجارة، وقد اشتهر العرب في الجاهلية بالتجارة شهرةً واسعة؛ حتى قيل: «إن كل عربي تاجر.» وكانت الجزيرة العربية تمثِّل بحرًا واسعًا تخترقه قوافلُ الإبل في شبه مجموعات من السفن، تمخُر عُبابَ البحرِ الفسيح، وقد حلَّتْ هذه القوافل محلَّ الملاحة بالبحر الأحمر الذي كانت فيه الملاحة عسيرة … وكان هناك طريقان رئ ......





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