سوريا ترد على طلب العراق بنقل مباراة المنتخبين إلى خارج الإمارات

2022/03/20 | 16:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رد الأمين العام للاتحاد السوري لكرة القدم، توفيق سرحان، على أنباء تلقي الاتحاد السوري أي طلب لنقل مباراة سوريا والعراق في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لمونديال كأس العالم 2022، من الإمارات.وقال سرحان في تصريحات صحفية إن “مباراتنا مع العراق ستقام في موعدها المحدد في الإمارات ولا يوجد أي تغيير على مكان وتوقيت […]

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