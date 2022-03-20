شاهد بالفيديو.. شكاوى المواطنين من أبناء صحوات العشائر العراقية

2022/03/20 | 16:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AzHW4Ql1RdI

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