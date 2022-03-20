حقوق الانسان: البصري مسلوب الحقوق والثروات

2022/03/20 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

شكت مفوضية حقوق الانسان في محافظة البصرة، اليوم الأحد، من سلب حقوق وثروات مواطني المحافظة.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "حقوق الانسان البصري منتهكة فالثروات التي من استحقاقه مسلوبة الثروات لاتوزع بالتساوي بين العراقيين".

وأضاف أن "المواطن البصري لايحصل على حقوقه بل يتعرض للضرر نتيجة لاستخراج النفط، الاف الحالات من السرطان بين المواطنين دون رعاية ودون اهتمام".

وأكد أن "عشرات التقارير ارسلت من مكتب المفوضية للجهات المعنية ولاتوجد معالجات، حالات الفقر تتصاعد، التسول واستغلال الاطفال لازالت منتشرة، وهذا كله يعد انتهاك لحقوق الانسان".

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