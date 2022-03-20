رائحة الفلفل”: فصول وصور تعيد قراءة انتفاضة تشرين العراقية

2022/03/20 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صدر حديثاً عن دار الرافدين في بيروت كتاب “رائحة الفلفل – تحليل وتأريخ وسير لانتفاضات العراق” من إعداد وتحرير الكاتب عمر الجفال، بدعم من مؤسسة روزا لوكمسبورغ.ويسعى الكتاب الذي يقع في ٣٠٠ صفحة / 11 فصلاً، تتخلله ٣٢ صورة من احتجاجات بغداد بعدسة المصور محمد القنة، ولوحة غلافه من رسم الفنان أحمد […]

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