2022/03/20 | 16:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q8a8fFLz1QQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. الاحتفال بإيقاد شعلة #نوروز في إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. الاحتفال بإيقاد شعلة #نوروز في إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).