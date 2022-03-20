2022/03/20 | 16:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال المستشار الرئاسي في أوكرانيا أوليكسي أريستوفيتش إن الخطوط الأمامية بين القوات الأوكرانية والروسية “في حالة جمود عمليا”، لأن روسيا لا تملك القوة القتالية الكافية لكي تتقدم أكثر.وأضاف المسؤول الأوكراني في خطاب مصور، الأحد: “في اليوم الماضي (السبت) لم تكن هناك عمليا أي ضربات صاروخية على المدن الأوكرانية”.ويركز الخطاب الرسمي الأوكراني عادة على عدم […]

ظهرت المقالة “جمود عسكري” في أوكرانيا..



ودراسة أميركية ترجح الأسباب أولاً على الايام نيوز.

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