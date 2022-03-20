ميسي يغيب اعن ابرز مواجهات الدوري الفرنسي وفريقه يكشف السبب

2022/03/20 | 16:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيغيب عن صفوف باريس سان جيرمان أيضا في لقاء موناكو، كل من كيلور نافاس، وسيرخيو راموس، وأنخيل دي ماريا، وخوان بيرنات، وليفين كورزاوا، لأسباب مختلفة.

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