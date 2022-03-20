أرباح أغنية فيلم “كباتن الزعتري” ستذهب جميعها لدعم اللاجئين في مخيم الزعتري

2022/03/20 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد فوزه بجائزتين دوليتين وترشحه لـ15 جائزة من خلال أكثر من 80 مهرجانا دوليا، وقبل أيام من عرضه على شاشات السينما بمصر، تنطلق الأغنية المصورة لفيلم “كباتن الزعتري” للمخرج والمنتج والممثل علي العربي، والتي يؤديها مغني الراب الشهير ويجز.

وعن أغنية الفيلم فقد قرر علي العربي وويجز أن تذهب جميع أرباحها إلى مخيم الزعتري بالأردن، مساهمة منهما في تطوير وسائل المعيشة هناك.

وتعكس الأغنية حالة اللاجئين وما يمرون به من صعاب بعد فقدانهم لأوطانهم، وهي الحالة التي تمس كل اللاجئين في أنحاء العالم، خاصة الشباب منهم وما يحملون من أحلام وطموحات تبدو بعيدة المنال.

وبرغم الظرف الاستثنائي الذي وجد الشباب أنفسهم في مواجهته، تأتي كلمات الأغنية على لسان ويجز الذي يمثلهم، معبرة عن مدى تمسكهم بالأمل في العودة إلى الوطن، واليقين بقدرتهم على تحقيق أحلامهم والوصول إلى العالمية، متخذين من محمد صلاح قدوة لهم، ومؤكدين بذلك على فكرة أن الأمل يمكن أن يولد من رحم الصعاب.

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