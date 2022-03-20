الرئيس صالح يهنئ بأعياد نوروز ويدعو الى ضرورة تشكيل حكومة وطنية

2022/03/20 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية في تهنئة بأعياد نوروز: ضرورة تشكيل حكومة وطنية تأخذ على عاتقها التحديات الجسام في الإصلاح ومكافحة الفساد ليكون أساسا للحكم الرشيد دعا رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في تهنئة بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية، إلى ضرورة تشكيل حكومة وطنية في إطار الاستحقاقات الدستورية، تأخذ على عاتقها التحديات الجسام والملفات الاستثنائية الماثلة، وفي […]

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