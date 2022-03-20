شاهد عملية الاعتقال.. القبض على متاجرين بالقطع الآثرية في بغداد

2022/03/20 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القى جهاز الامن الوطني، على متاجرين

بالقطع الاثرية في العاصمة بغداد.

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