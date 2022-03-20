2022/03/20 | 16:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة

اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم

الأحد، استهداف عدد من الأهداف

السعودية الحيوية والهامة في مناطق

أبها وخميس مشيط وجيزان وسامطة وظهران

الجنوب، بدفعة من الصواريخ البالستي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية "كسر الحصار الثانية" .. الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية "كسر الحصار الثانية" .. الحوثيون يشنون هجوماً واسعاً على السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).