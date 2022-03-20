الرئيس الأوكراني محذرا: فشل التفاوض مع روسيا يعني “حربا عالمية ثالثة”

2022/03/20 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه مستعد للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً في حديثه لوسائل إعلام أجنبية “أعتقد أنه بدون مفاوضات لا يمكننا إنهاء الحرب”.زيلينسكي أضاف بالقول “إذا كانت هناك فرصة 1% فقط لنوقف هذه الحرب، فأعتقد أننا بحاجة لاغتنامها” كما حذر من أنه إذا فشلت محاولات التفاوض […]

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