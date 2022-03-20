لا ضمان لعدم الانقلاب إلا هذا الأمر.. دولة القانون يكشف عن مخاوفه مع الكتل السياسية

2022/03/20 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الاحد، ضرورة ان تكون الاتفاقات السياسية مع الاطار التنسيقي مكتوبة لضمان عدم انقلاب بعض الكتل على الاتفاقات النهائية.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اتفاقات الاطار مع الكتل الاخرى فيما يخص الكتلة الأكبر واختيار رئيس الجمهورية والوزراء يجب ان تكون مكتوبة وموقعة من جميع الأطراف والكتل السياسية المتفقة".

وأضاف ان "توقيع وثائق مكتوبة يضمن عدم انقلاب والتفاف بعض الكتل السياسية على الاطار التنسيقي وابعاده".

وتابع الركابي، ان "هنالك مخاوف من انقلاب بعض الكتل بعد التصويت على الحكومة المقبلة لذلك يجب كتابة الاتفاقيات لان هذا الامر يجعلها اكثر مصداقية ويضمن حق الجميع".

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