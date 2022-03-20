الكشف عن عملية للبيشمركة في ديالى و3 محافظات اخرى

2022/03/20 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم الاحد، عن عمليات عسكرية تجري حاليا لتمشيط مناطق الفراغات الأمنية في عدد من المحافظات.

وقال الأمين العام للوزارة الفريق جبار الياور، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "قرارا صدر بتشكيل لواءين من الجيش واخر من البيشمركة لمسك هذه المناطق التي لاتتواجد فيها القوات المسلحة حيث صدر قرار بنقل اللواء 20 من البيشمركة إلى ملاك وزارة الدفاع الاتحادية ووافق على الأمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وبين أن "الامر توقف لانه مرتبط بإقرار قانون الموازنة العامة للدولة كون رواتبهم ستكون من الدفاع منوها الى انتظارهم لحسم موازنة 2022 بعدها سيتم نشر القطعات الأمنية وملئ الفراغات".

ولفت إلى أن "هناك 4 مراكز في ديالى ومخمور وكركوك والموصل يتم فيها التخطيط للعمليات العسكرية المشتركة بين الجيش والبيشمركة وأنه تم القضاء على أوكار عديدة لتنظيم داعش الارهابي".

وأكد: "انخفاض حركة التنظيم في هذه المناطق ولا يوجد أي مشكلة في موضوع التنسيق المشترك مع الجيش العراقي".

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