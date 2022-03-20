التجارة تصادق على خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2022

2022/03/20 | 17:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن مصادقة مجلس ادارة الشركة العامة لتجارة الحبوب على خطة تسويق محصول الحنطة لعام 2022.وقالت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب الحقوقي محمد حنون على هامش زيارته لفرع الشركة في واسط، وتلقته وكالة ايرث نيوز، إن “مجلس ادارة شركته في جلسته […]

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