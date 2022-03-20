موقف وبائي جديد: معدل الاصابة 3%.. عودة الى ماقبل الموجة الرابعة

2022/03/20 | 17:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجل العراق اليوم الاحد 253 اصابة جديدة باجراء 8050 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل حالتي وفاة و945 حالة شفاء.

وبلغ معدل الاصابات 3% وهو ذات النسبة المسجلة قبل ان تدخل الموجة الرابعة.

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